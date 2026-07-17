Pescasseroli accende l’estate della cultura

PESCASSEROLI – La cultura torna protagonista nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con l’ottava edizione di “Pescasseroli Legge”, la rassegna letteraria diretta da Dacia Maraini e organizzata da Fiorella Graziani, in programma dal 7 al 29 agosto.

Anche quest’anno il suggestivo scenario di piazza Umberto I ospiterà alcuni dei più autorevoli protagonisti della cultura italiana, offrendo al pubblico un ricco calendario di incontri dedicati ai grandi temi dell’attualità: diritti civili, economia, memoria storica, antifascismo, cura, identità e futuro.

Ad aprire la manifestazione, il 7 agosto, sarà l’economista Carlo Cottarelli, che presenterà L’economia facile, un volume pensato per aiutare i cittadini a comprendere i principali meccanismi economici che incidono sulla vita quotidiana.

L’8 agosto sarà la volta della giornalista Valentina Petrini, che dialogherà con monsignor Vincenzo Paglia in un confronto dedicato ai temi della libertà, della dignità della persona e del senso della vita. La serata si concluderà con il concerto del Coro Decima Sinfonia di Pescasseroli nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Dopo la pausa di Ferragosto, la rassegna riprenderà il 20 agosto con Tiziana Ferrario, che racconterà la figura di Anna Kuliscioff, protagonista delle battaglie per i diritti e l’emancipazione femminile.

Il 25 agosto sarà ospite Paolo Di Paolo, con un approfondimento dedicato a Piero Gobetti, mentre il 28 agosto arriverà Concita De Gregorio, che presenterà il suo libro La cura, una riflessione intensa sul valore della solidarietà e delle relazioni umane.

A chiudere l’edizione 2026, il 29 agosto, sarà Aldo Cazzullo, con un viaggio nella figura di San Francesco d’Assisi, raccontato come uno dei padri dell’identità culturale e spirituale italiana.

«Sentire il respiro di una piazza in ascolto, in un piccolo centro di montagna, dà sicurezza e fiducia. Solo ragionando insieme si crea un futuro comune», ha sottolineato Dacia Maraini, evidenziando il valore della cultura come strumento di dialogo in un periodo storico segnato da profonde trasformazioni.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero e vedranno la partecipazione della direttrice artistica insieme agli autori.

Negli anni, “Pescasseroli Legge” si è affermata come uno degli eventi culturali più prestigiosi dell’estate appenninica, capace di unire letteratura, riflessione e valorizzazione del territorio, trasformando il borgo abruzzese in un punto di riferimento per lettori e appassionati provenienti da tutta Italia.