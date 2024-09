Pescara – Festival dannunziano, domani i telegrammi inediti della Duse a d’Annunzio con Franca Minnucci

Domani mercoledì 4 settembre alle ore 19.00 a Pescara sul Trabocco del Salvamento in occasione del Festival dannunziano di Pescara, ci sarà la presentazione del libro “Un telegramma è una cosa viva. Telegrammi inediti della Duse a d’Annunzio (1896-1923)” di Franca Minnucci per Ianieri Edizioni: dopo i saluti dell’Assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, l’autrice dialogherà con Franco Di Tizio; le musiche (al violino) sono di Francesco Mongia.I telegrammi sono 825: per commentare tali telegrammi, Franca Minnucci si è avvalsa dei giornali dell’epoca e dei numerosi carteggi che fanno riferimento al suo rapporto col Poeta. Partendo, quindi, dalle notizie provenienti dalle precedenti pubblicazioni, contestualizzando per quanto possibile i messaggi telegrafici, ha dato alle stampe questo lavoro che si occupa dei rapporti tra la Duse e d’Annunzio durante gli anni della loro relazione, nel periodo del distacco e infine, della riconciliazione dopo diciotto anni.Questo libro non solo aggiunge un altro importante tassello alla conoscenza del rapporto tra i due artisti, ma è uno strumento indispensabile ai biografi sia di d’Annunzio e sia della Duse, poiché, tenuto conto che entrambi erano restii a datare le lettere, i telegrammi sono indispensabili per ricostruire le varie tappe della loro vita.

Correlati