Perturbazione di Santa Lucia: pioggia, temporali, neve e vento teso fino al weekend

Il vortice di bassa pressione che ha interessato l’Italia fino alla giornata di ieri si è spostato leggermente verso ovest ma il Mediterraneo centrale continua a ospitare un ampio canale di bassa pressione alimentato da un flusso di aria più fredda proveniente dall’Europa orientale. All’interno di questo canale c’è un nuovo vortice in sviluppo tra il Mar delle Baleari e il Canale di Sardegna. Associato al minimo un fronte perturbato interesserà prima le Isole maggiori e poi risalirà verso l’Italia nella giornata di Santa Lucia. Dunque un venerdì a tratti perturbato con piogge e temporali che in parte ritroveremo anche nel weekend quando il sistema depressionario sarà agganciato da un nuovo impulso di aria fredda proveniente dal Mare del Nord. Tutta l’evoluzione sarà accompagnata da venti anche tesi. Vediamo allora il tempo previsto.

METEO VENERDÌ: Nord, annuvolamenti tra Liguria, basso Piemonte ed Emilia Romagna con tendenza verso sera a qualche fenomeni a carattere debole, nevoso in montagna oltre i 900m. Ampie schiarite altrove con nubi in parziale aumento entro fine giornata. Centro, nuvoloso sull’area tirrenica con piogge e rovesci, anche temporaleschi in arrivo su Toscana e Lazio. Sporadici fenomeni entro sera anche su Umbria e Marche. Sud, variabilità in Sardegna con fenomeni solo isolati. Instabile su Sicilia, Calabria e Campania con qualche pioggia debole, verso sera anche a carattere di rovescio o di temporale su Sicilia occidentale e Campania. Maggiori aperture altrove con peggioramento nella notte. Temperature stabili o in lieve aumento al Centro Sud, stabili al Nord. Venti orientali moderati con locali rinforzi sui bacini occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

METEO SABATO: Nord, nuvolosità irregolare, più compatta al mattino sulle basse pianure poi intervallata a maggiori schiarite. Non sono previsti fenomeni significativi. Centro, spiccata instabilità con rovesci e locali temporali in estensione da Toscana e Lazio verso Umbria, Marche e Abruzzo entro il pomeriggio. Neve oltre i 1500m. Sud, instabile tra Campania e Calabria con rovesci e locali temporali. Qualche isolata pioggia anche sulle Isole. Maggiori schiarite lungo l’Adriatico. Temperature in aumento al Sud. Venti moderati a rotazione ciclonica. Mari mossi o localmente molto mossi.

METEO DOMENICA: Nord, qualche nebbia al mattino sulle zone di pianura, soleggiato altrove. Ampie schiarite ovunque nel pomeriggio, torna qualche nebbia in serata sulle zone di pianura. Centro, un po’ di nubi irregolari al mattino con sporadici e residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato ovunque dal pomeriggio. Sud, instabilità diffusa con piogge e temporali, maggiori aperture in Sardegna e Sicilia centro meridionale. Nevicate in Appennino dai 1200/1300m. Temperature in diminuzione. Venti moderati con rinforzi dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi. (3B METEO)