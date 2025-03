PERSEGUITA L’EX MARITO PER MESI ED EVADE DAI DOMICILIARI: DONNA 49ENNE ARRESTATA DAI CARABINIERI DI ANAGNI

Nel pomeriggio di ieri 2 marzo, tra Anagni e Fiuggi, i Carabinieri del NORM della Compagnia della Città dei Papi hanno arrestato una donna 49enne, già nota per i suoi trascorsi giudiziari, che si è resa responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari. La stessa in due diverse occasioni si è allontanata senza autorizzazione dal luogo ove scontava gli arresti domiciliari, presentandosi presso l’abitazione di Anagni dell’ex marito e della figlia minore della coppia, con i quali non può avere contatti, a seguito di emissione di un provvedimento cautelare per reati di cui al cd. “codice rosso”.La donna veniva rintracciata dai Carabinieri mentre con il proprio veicolo si allontanava dall’abitazione dell’ex coniuge e, invece di fermarsi all’alt impostogli, accelerava, costringendo i militari a inseguirla a velocità elevata per 15 km, quando veniva infine bloccata e arrestata per il reato di evasione.Al termine delle formalità di rito l’arrestata veniva nuovamente condotta presso il suo domicilio, in regime di restrizione domiciliare, in attesa del rito direttissimo.E’ obbligo rilevare che l’indagata, è, allo stato, solamente indiziata di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo l’emissione di una sentenza passata ingiudicato, la stessa sarà, eventualmente, riconosciuta colpevole, in maniera definitiva, dei reati ascrittigli.Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

