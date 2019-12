Pericolosità fpndo stradale Cassino – Formia – ennesimo sollecito da parte di Ciacciarelli all’ASTRAL

“Devo, mio malgrado, ed ancora una volta, ritornare sulla deviazione presente sulla strada Cassino- Formia, nel tratto tra il km 12+690 e il km 12+920. Ho scritto, infatti, nuovamente, all’Astral in merito. Si tratta, come e tutti noto e come più volte denunciato dal sottoscritto, di una situazione di estrema pericolosità, verificatasi anche in queste ore e quindi non più tollerabile, anche a causa degli straordinari eventi atmosferici degli ultimi mesi, che stanno interessando, in particolar modo, il Lazio Meridionale e che hanno creato veri e propri crateri sulla predetta strada. Ribadisco che necessitano, subito, interventi di sistemazione, sia del manto stradale, che della necessaria segnaletica, affinchè, coloro che quotidianamente transitano sul predetto tratto stradale,siano opportunamente e sufficientemente allertati, circa il potenziale pericolo e le possibili insidie presenti sulla strada, allo scopo di moderare la velocità dei veicoli leggeri e pesanti e renderla conforme allo stato dei luoghi, quindi in necessaria sicurezza. La pericolosità di questa strada è, purtroppo, nota a tutti in condizioni normali e ottimali, figuriamoci in presenza di eventi franosi e in pessime condizioni atmosferiche che hanno creato i suddetti crateri. E’ chiaro che in caso di ulteriore inerzia in relazione agli interventi richiesti, sarò costretto a rivolgermi ad altre Autorità per le attività di competenza, allo scopo di evitare il verificarsi di possibili sinistri stradali, con danni a cose e persone.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli.