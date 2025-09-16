“Perdonaci Paolo”. Il silenzio che non abbiamo saputo ascoltare

“Come si fa, come si fa a trovare una ragione, una spiegazione a questa cosa… Io mi sento piccolo piccolo e non so trovarla.”

Sono le parole di Nino D’Angelo, condivise sui social all’indomani della tragedia che ha spezzato la vita di Paolo, un ragazzino poco più che adolescente, travolto dal peso insostenibile della solitudine e dalle parole che, come lame, si sono trasformate in ferite invisibili.

Il post del cantautore napoletano non è solo uno sfogo personale, ma un atto di accusa e di coscienza collettiva: “Qual è potuta essere la solitudine che ha confuso i pensieri di questo ragazzino di nome Paolo, fino a portarlo a fare un gesto simile. Dov’eravamo noi, tutti noi che oramai sappiamo sempre poco dei nostri figli?”

La solitudine dietro i sorrisi

Ogni volta che accade una tragedia simile, ci interroghiamo. Ci chiediamo quali siano stati i segnali che non abbiamo colto, le parole che non abbiamo detto, gli abbracci che non abbiamo saputo dare. Paolo, con il suo silenzio, ci costringe a guardare negli occhi un vuoto che appartiene a tutti: quello di una generazione che cresce in mezzo a mille voci, ma che spesso non riesce a far sentire la propria.

Le parole che uccidono

“Dov’erano le parole che avrebbero dovuto far capire agli amici di Paolo che certe cose non si possono dire, fanno troppo male, ma così male che possono uccidere un ragazzino della loro stessa età…” scrive ancora D’Angelo.

Le parole – quelle pronunciate per scherzo, per superficialità, per inconsapevolezza – possono diventare pietre. Possono segnare un’anima fragile fino a frantumarla. Eppure, troppo spesso sottovalutiamo la forza di ciò che diciamo, dimenticando che il rispetto e la gentilezza sono gli unici linguaggi che costruiscono e non distruggono.

Il perdono che non consola

“Perdonaci Paolo se non abbiamo saputo aiutarti e scusami se ti hanno dato il mio nome.”

In queste frasi c’è tutta la disperazione di chi cerca un senso a ciò che senso non ha. Ma non c’è perdono che basti a colmare l’assenza di Paolo. Rimane solo una ferita che diventa monito: ascoltare di più, osservare di più, esserci di più. Perché ogni vita che si spezza in questo modo non è solo una tragedia privata, ma una responsabilità collettiva.

Una domanda che riguarda tutti noi

Non ci sono risposte semplici. Non ci sono frasi che possano spiegare perché un ragazzo scelga di arrendersi. Ma forse c’è una strada: smettere di voltare lo sguardo. Educare i nostri figli al rispetto e all’empatia, insegnare che la fragilità non è una colpa, imparare a riconoscere i silenzi come richieste d’aiuto.

La morte di Paolo ci lascia un’eredità scomoda e dolorosa: ricordarci che la vita di un ragazzo è troppo preziosa per essere lasciata sola davanti al buio.

