Perde il controllo in curva e si schianta con l’auto: muore 32enne

Un giovane di 32 anni è morto a Pisa domenica mattina, dopo un terribile incidente stradale. A perdere la vita è Eugenio Tursi, che intorno alle 6.30 è rimasto coinvolto in un frontale nel quale ha avuto la peggio. Lo scontro è avvenuto in viale D’Annunzio, all’altezza della curva delle Tre Buche, un tratto di strada già in passato teatro di scontri mortali. Secondo le prime ricostruzioni, la pioggia potrebbe aver fatto perdere il controllo al 32enne, che avrebbe invaso la corsia opposta, centrando in pieno la Ford Kuga di un 41enne. Quest’ultimo è stato portato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi. Per Eugenio Tursi invece, non c’è stato nulla da fare. Quando i sanitari lo hanno raggiunto, era già morto. (leggo.it) – FOTO ARCHIVIO

