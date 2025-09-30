Perde il controllo dello scooter: 56enne trasferito in eliambulanza a Roma

CECCANO – Momenti di paura questa mattina presto in via Bruno Buozzi, dove un uomo di 56 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Erano circa le 6:30 quando, per cause ancora da chiarire, il centauro ha perso il controllo del proprio scooter all’altezza del civico 89, finendo fuori strada.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche: immediato l’arrivo dei soccorsi che, dopo aver prestato le prime cure, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto i Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità.

Foto archivio