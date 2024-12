Perde il controllo dell’auto, si ribalta e finisce contro il guardrail: morto un ragazzo di 24 anni

Sangue sulle strade di Napoli. Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano e della stazione di Crispano sono intervenuti sulla SS162 per un incidente stradale. Un ragazzo di 24 anni avrebbe perso il controllo della sua auto e l’impatto gli è stato fatale: il giovane è morto sul colpo. Gli inquirenti stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica e la salma è stata sequestrata.Le dinamiche sono ancora tutte da chiarire. Da quanto riporta Napoli Today, il giovane stava guidando lungo la strada della provincia di Napoli, quando ha perso il controllo della macchina. L’auto si è ribaltata ed è andata a finire contro il guardrail, ai margini della carreggiata. Inutili i soccorsi, anche se sono arrivati tempestivamente sul posto: il 24enne, di cui ancora non è nota l’identità, è morto a causa dell’impatto. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia. Fonte leggo.it

Correlati