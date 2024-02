❌ Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro, grave 28enne: elitrasportata❌

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 12 in via Morolense in località Cartiera a Ferentino, una giovane 28enne ha perso il controllo della sua auto, una Golf,finendo la corsa contro un muro di cinta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che viste le ferite riportate dalla donna, è stato chiesto l’ausilio di una eliambulanza ed elitrasportata presso il Policlino Umberto I di Roma.Sul luogo dell’incidente anche vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Foto archivio