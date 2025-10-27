Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro, donna in gravi condizioni: elitrasportata

Paura nel pomeriggio di domenica 26 ottobre ad Atina, dove una donna di 48 anni, residente a Terelle, è rimasta gravemente ferita in seguito a un violento incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 17, la conducente alla guida di una Fiat Punto, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo lungo via Ferriera, andando a schiantarsi contro un muretto in cemento. L’impatto è stato estremamente violento e la donna ha riportato lesioni di notevole entità.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che, valutate le condizioni critiche della ferita, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La 48enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente, ancora in corso di ricostruzione.

Foto archivio