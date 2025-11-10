Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: muore una donna

CEPRANO – Tragedia questa mattina lungo via Caragno, a Ceprano, dove un’auto è uscita di strada finendo contro il guardrail. A perdere la vita una donna di circa ottant’anni, residente a Frosinone.

L’incidente si è verificato intorno alle 10, lungo l’asse attrezzato che collega il centro cittadino con la zona industriale. L’anziana era alla guida di una Fiat Seicento quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è finita contro la barriera di protezione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimarla si è rivelato purtroppo inutile. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Ceprano, che hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Non si esclude che la conducente possa essere stata colta da un malore improvviso, ipotesi che le autorità stanno valutando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

FOTO ARCHIVIO

