Perde il controllo dell’auto e finisce nel fossato: ferito in codice rosso

Paura a Ferentino, nei pressi della rotatoria adiacente al parcheggio situato a poca distanza dal casello autostradale. Un’automobile è finita fuori strada in via Labrifico Cuppi, terminando la corsa nel fossato che costeggia la carreggiata e ribaltandosi su sé stessa.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violento e l’uomo alla guida è rimasto ferito in modo serio.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento del ferito in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Spaziani” di Frosinone.

Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Ferentino, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

