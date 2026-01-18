Perde il controllo della motosega: grave infortunio per un uomo elitrasportato

Grave incidente domestico nel pomeriggio di ieri, sabato 17 gennaio 2026, a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Intorno alle 15:30, in via Malanome, un uomo di 64 anni, residente nel comune, è rimasto seriamente ferito mentre stava tagliando della legna nei pressi della propria abitazione.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri della locale Stazione, intervenuti tempestivamente sul posto, l’uomo stava utilizzando una motosega quando, per cause ancora in corso di accertamento, ne avrebbe perso improvvisamente il controllo. La catena in movimento ha colpito l’arto inferiore destro, provocando una profonda ferita lacero-contusa al piede.

Immediata la richiesta di soccorso al Numero Unico di Emergenza 112. Sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza del 118, il cui personale sanitario ha prestato le prime cure e valutato la gravità del trauma. Considerato il rischio di compromissione funzionale dell’arto, i medici hanno disposto il trasferimento urgente tramite eliambulanza.

L’elicottero è atterrato in un’area sicura poco distante e ha preso in carico il ferito, trasportandolo in codice rosso al Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma.

Condizioni stabili: non è in pericolo di vita

Una volta giunto nella struttura sanitaria della Capitale, il 64enne è stato affidato all’équipe medica specialistica per un delicato intervento di ricostruzione dei tessuti lesionati. Nonostante la serietà dell’infortunio e il forte spavento, le sue condizioni non destano preoccupazioni per la vita.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari e raccolto le testimonianze, escludendo il coinvolgimento di terze persone e confermando la natura accidentale dell’episodio.

