Perde il controllo della moto, si schianta contro un palo e muore

Tragedia nella serata di ieri, 13 gennaio, verso le 21 sulla Castellana, ai confini tra Mestre e Martellago. Un motociclista ha perso la vita dopo la sbandata e la caduta dalla moto, finita contro un palo dell’illuminazione pubblica. La tragedia è avvenuta a Trivignano, proprio ai confini tra Mestre e Martellago. Poco dopo la tragedia sul posto è arrivato anche il figlio della vittima, che in preda alla disperazione ha iniziato a prendere a calci la moto di grossa cilindrata.Secondo la prima ricostruzione, la vittima – un 62enne di Trivignano – stava viaggiando in direzione di Martellago: l’uscita di strada è avvenuta dopo il centro di Trivignano, in un tratto rettilineo: il centauro ha perso il controllo della potente moto finendo prima addosso un paletto metallico di delimitazione della carreggiata e poi contro il lampione dell’illuminazione pubblica. A tarda ora non era ancora stato reso noto il nome della vittima. (Foto e fonte Leggo)

Correlati