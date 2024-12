PERDE IL CONTROLLO DEL VEICOLO E FINISCE FUORI STRADA: RITIRATA LA PATENTE PER GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGA

I Carabinieri della Compagnia di Anagni (FR), nella serata del giorno 17 u.s., intervenuti in un sinistro stradale, hanno ritirato la patente di guida ad un 24enne, per “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”. Il ragazzo mentre percorreva una strada del Comune di Sgurgola a bordo di una piccola utilitaria, perdeva il controllo del mezzo finendo fuori dalla sede stradale, riportando lievi lesioni. Dagli accertamenti tossicologici esperiti dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Anagni presso il nosocomio di Colleferro (RM), lo stesso risultava positivo ai cannabinoidi, motivo per cui la patente di guida gli veniva immediatamente ritirata ed inviata all’Autorità Amministrativa competente.

