Perde il controllo del deltaplano e precipita: ferito grave elitrasportato un uomo a San Donato Val Comino

Elitrasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma. Accertamenti in corso sulle cause dello schianto.

San Donato Val di Comino (FR) – Attimi di terrore in alta quota nel primo pomeriggio di oggi, quando un uomo di 60 anni, originario di Santa Maria a Vico (CE), è rimasto gravemente ferito in un incidente con il deltaplano. L’episodio si è verificato intorno alle ore 13:00 in località Cappella Lucida, un’area montana particolarmente frequentata da appassionati di volo libero.

Secondo le prime informazioni raccolte, il deltaplano avrebbe perso stabilità durante la fase di atterraggio. L’uomo, forse a causa di una manovra errata o di un improvviso colpo di vento, non è riuscito a controllare il mezzo che si è schiantato violentemente al suolo. Testimoni presenti nelle vicinanze hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasportato il ferito in ambulanza all’Ospedale SS. Trinità di Sora. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: l’uomo ha riportato diverse fratture e lesioni interne, ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Viste le condizioni cliniche, nel tardo pomeriggio è stato disposto il trasferimento in eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma per ulteriori accertamenti e trattamenti specialistici.

Nel frattempo, le autorità hanno posto sotto sequestro il deltaplano per effettuare tutti gli accertamenti tecnici necessari a chiarire la dinamica dell’incidente. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia competente, in collaborazione con il personale specializzato in sicurezza del volo sportivo.

Foto archivio