PERCORSI CICLOPEDONALI, PROTOCOLLO REGIONE E ANCI LAZIO PER POTENZIARE INFRASTRUTTURE VERDI SU TUTTO IL TERRITORIO

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport, Elena Palazzo e dell’assessore ai Lavori pubblici, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, lo schema di Protocollo di intesa tra Regione e ANCI Lazio.Grazie a uno stanziamento di 196mila euro, il protocollo prevede l’istituzione di un tavolo per adottare una strategia integrata per il sistema infrastrutturale dei percorsi verdi e ciclopedonali.Attraverso l’accordo con l’Anci Lazio, che rientra negli obiettivi indicati dal Programma Regionale FESR 2021-2027, la Regione Lazio intende promuovere la mobilità urbana sostenibile grazie alla realizzazione di sentieri e percorsi in grado di creare una vera e propria rete di collegamento tra le diverse aree naturali e seminaturali presenti su tutto il territorio.«La collaborazione con l’Associazione dei Comuni si rivela strategica per potenziare in maniera coordinata le azioni delle amministrazioni comunali e degli enti interessati dai percorsi – spiegano gli assessori Rinaldi e Palazzo – Un investimento volto a rafforzare la protezione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree cittadine, e a ridurre tutte le forme di inquinamento attraverso il potenziamento delle connessioni tra il verde urbano ed extraurbano. I tracciati ciclo-pedonali, infatti, possono costituire una alternativa all’uso dei mezzi più inquinanti oltre che una valida offerta per un turismo sostenibile e a impatto zero».

