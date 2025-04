Perché festeggiamo la Pasquetta? Storia e curiosità del Lunedì dell’Angelo

Dopo la solennità della Pasqua, arriva il Lunedì dell’Angelo, meglio noto come Pasquetta: una giornata all’insegna di gite fuori porta, grigliate e relax con amici e famiglia. Ma ti sei mai chiesto perché si festeggia?

📜 Un po’ di storia: Il nome “Lunedì dell’Angelo” si riferisce all’episodio evangelico in cui un angelo appare alle donne accorse al sepolcro di Gesù per annunciare la sua resurrezione. È un momento di gioia e rivelazione, che segna la vittoria sulla morte.

🕊️ Sebbene non sia una festa religiosa ufficiale, in Italia è diventata tradizione celebrarla sin dal dopoguerra per prolungare il clima festoso della Pasqua.

🍽️ Curiosità:

👉 La parola “Pasquetta” è tutta italiana! In altri paesi questo giorno non esiste o viene vissuto in modo diverso.

👉 È il giorno perfetto per le famose scampagnate, tanto che si dice: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, Pasquetta all’aperto se puoi!”

Quindi, che tu stia preparando il barbecue o solo godendoti un po’ di meritato relax… Buona Pasquetta! 🌞🌿

