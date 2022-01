Perché ci abbuffiamo di maratone di serie Tv?

Squid game, Chicago Fire, La casa di carta… Alzi la mano chi non è mai rimasto per tante ore consecutivamente davanti allo schermo per seguire un episodio dopo l’altro di una serie tv. Ma perché non riusciamo a staccarci e restiamo sempre più spesso incollati al divano per arrivare alla fine della serie in una volta sola, invece di programmare o aspettare una puntata o due a settimana?

CHE PIACERE! Secondo gli psicologi, questo comportamento chiamato binge watching – “un’abbuffata” di visioni – causa una sorta di dipendenza nello spettatore perché, come sempre accade quando facciamo un’attività che ci piace, il nostro cervello produce più dopamina, la sostanza chimica che promuove la sensazione di piacere e di eccitazione. Il rilascio di dopamina, tuttavia, si traduce in una felicità “a scadenza” che, proprio come avviene per le droghe, finisce se non la alimentiamo con ulteriori puntate e, quindi, rilasci chimici.