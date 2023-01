“Per una Regione d’Amare”. Pensare Democratico presenta i suoi candidati

Appuntamento venerdì 20 alle 18 al cinema “Le Fornaci” di Frosinone.Con Francesco De Angelis saranno presenti

Sara Battisti, Andrea Querqui e Libero Mazzaroppi.

“Per una Regione d’Amare”. Questo il titolo dell’iniziativa in programma venerdì 20

gennaio, con inizio alle ore 18, presso il cinema “Le Fornaci” a Frosinone.

Un evento voluto ed organizzato da Francesco De Angelis e Pensare Democratico in

occasione delle prossime consultazioni regionali.

I tre candidati, della lista del Partito Democratico e a sostegno del candidato

presidente Alessio D’Amato, saranno presenti all’evento insieme allo stesso De

Angelis. Porteranno inoltre i loro saluti il segretario provinciale del Partito

Democratico, Luca Fantini, e la consigliera regionale Barbara Di Rollo.

«Tre candidature che racchiudono impegno, passione, grandi capacità ed amore per il

territorio. – ha commentato Francesco De Angelis – Sara Battisti ha già avuto modo

di dimostrare tutto il suo valore in questi cinque anni in cui ha ricoperto il ruolo di

consigliera regionale. Sono stati anni di battaglie e grandi risultati raggiunti sul

territorio e per il territorio, con un’attenzione particolare alle donne, sempre al centro

del suo lavoro intenso ed energico, a difesa dei suoi principi. Non a caso ha scelto

come slogan “Siamo quello in cui crediamo”.

Andrea Querqui è un giovane consigliere comunale di Ceccano, pronto a spendersi

sul territorio a difesa dell’ambiente e di tutti i cittadini. Parliamo infatti di un

farmacista particolarmente impegnato sulle tematiche sanitarie, così come il nostro

candidato presidente Alessio D’Amato.

Il Partito Democratico ha scommesso su di lui. Sulle sue capacità, sulla sua onestà,

sul suo attaccamento a questa provincia. La sua è un’ottima candidatura. Davvero “Si

può fare”, come dice lo slogan scelto da Andrea stesso.

“Avanti insieme” è invece il motto scelto da Libero Mazzaroppi per queste elezioni

regionali.

Avanti insieme vuol dire fare squadra sempre, nell'interesse esclusivo del territorio.

Una cosa che Libero è già abituato a fare da tempo, nel suo ruolo di sindaco di

Aquino. Lo conosco da anni e posso dire tranquillamente che in lui convivono la

consapevolezza di un amministratore esperto e l’entusiasmo di un ragazzo.

E allora forza e un grande in bocca al lupo a tutti e tre. Venite ad ascoltarli venerdì

sera».

L’appuntamento, come detto, è per venerdì 20 gennaio, con inizio alle ore 18, al

cinema “Le Fornaci” di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA