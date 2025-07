Per la prima volta nel Lazio l’ASL Frosinone impianta due pacemaker senza fili

Il dispositivo bicamerale miniaturizzato senza fili AVEIR DR regola il battito del cuore e agisce su entrambe le camere cardiache (atrio e ventricolo destro) e rappresenta un’innovazione nell’ambito degli interventi mininvasivvi nella cardiostimolazione

Si chiama AVEIR DR ed è l’innovativo dispositivo leadless che, a differenza dei pacemaker tradizionali, non utilizza fili (elettrocateteri) per connettersi al cuore. Il pacemaker, composto da due unità separate, una per l’atrio e una per il ventricolo, è accuratamente ottimizzato con una durata prevista della batteria superiore a 15 anni.

L’intervento, eseguito dal team del dr. Iannucci, responsabile UOS Aritmologia dell’ASL Frosinone, rappresenta una innovazione nell’ambito di interventi mininvasivi e dispositivi miniaturizzati. I dispositivi, impiantati per le prime due volte nella UOC Cardiologia diretta dal dr. Mollo dello Spaziani di Frosinone, ampliano le possibilità di trattamento rispetto ai pacemaker monocamerali senza fili.

“Questa tipologia di pacemaker rappresenta un’innovazione rivoluzionaria perché consente ai due pacemaker leadless, uno che stimola il ventricolo destro (AVEIR VR) e uno leggermente più piccolo che stimola l’atrio destro (AVEIR AR), di comunicare tra di loro e sincronizzarsi ad ogni singolo battito del cuore grazie alla tecnologia di comunicazione implant-to-implant (i2i™) brevettata da Abbott – spiega il dr. Iannucci –. Le trasmissioni avvengono attraverso impulsi a bassa energia che si avvalgono della natura conduttiva del corpo. I due pacemaker leadless vengono inseriti direttamente nel ventricolo e nell’atrio destro del cuore passando attraverso la vena femorale con una procedura chirurgica interventistica in anestesia locale senza ricorrere a incisioni o tagli. Questi strumenti sono dotati di accelerometri, prosegue Iannucci, che sentono l’attività fisica del paziente e si adattano alle sue esigenze in tempo reale e sono inoltre stati progettati per essere recuperati in caso di sostituzione.”

L’introduzione di questa nuova tecnologia di pacemaker bicamerali leadless rappresenta un progresso significativo nella tecnologia dei pacemaker e offre ai pazienti dei benefici in termini di invasività, dimensioni, durata della batteria e sincronizzazione della stimolazione cardiaca.

Un successo per la Cardiologia di Frosinone. L’Azienda Sanitaria raggiunge un primato importante grazie al lavoro svolto dal’equipe di Aritmologia al quale hanno preso parte gli infermieri Giovanni Petrucci, Valeria Marocco, Antonella Tagliaferri, Assunta Pennacchia, Silvana Lombardi.