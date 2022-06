Per i patroni di Roma barbecue, divertimento e meditazione al Bosco di Paliano

Il 29 giugno, per i Santi Pietro e Paolo, il Bosco vicino Roma ha un programma di fresco, meditazione, divertimento e gastronomia

Anche il Bosco di Paliano festeggerà il 29 giugno i patroni di Roma. In occasione della festa per San Pietro e San Paolo, il Bosco vicino Roma ha un programma fatto di ombra, gastronomia e divertimento.

Tutte presenti le consuete attività del Bosco: dalle passeggiate a cavallo al tiro con l’arco, ce ne sarà per tutto i gusti. Anche per quelli allettati dalla cultura. Alle 12 inizia un approfondimento culturale sulle figure dei patroni della capitale, seguito da un momento di meditazione sotto le fronde degli alberi.

Alle 13 sarà il momento della gastronomia. Penne zucchine e gamberetti per chi non vorrà portarsi il pranzo da casa. Per gli altri sono a disposizione le aree barbecue attrezzate e un punto ristoro con prodotti locali.

Durante la giornata anche degli appuntamenti ludici. Una gara di tiro con l’arco sulle orme di Guglielmo Tell per i più sportivi. Poi le passeggiate a cavallo, un parco giochi naturale per i bambini e tanto spazio all’aria aperta. Il tutto all’ombra delle querce secolari del Bosco, che offriranno ombra e fresco, da godere anche sulle amache installate tra gli alberi.

Il Bosco di Paliano si trova a quaranta minuti da Roma. È un’area protetta che fa parte del Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli. Ci si arriva da via Palianese sud, raggiungibile dall’uscita di Colleferro dell’Autostrada del Sole. Altre informazioni sul sito ilboscodipaliano.it o sulla pagina Facebook Il Bosco di Paliano . Il Bosco di Paliano è aperto dal martedì alla domenica.

