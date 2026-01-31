Per Boville” verso le amministrative: domenica 1 febbraio la scelta del candidato sindaco affidata ai cittadini

Sarà una giornata decisiva per il progetto politico “Per Boville”, che domenica 1 febbraio 2026 chiamerà alle urne i propri aderenti per individuare il candidato a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Boville Ernica.

La scelta avverrà attraverso una consultazione aperta ai 632 cittadini che hanno partecipato alla campagna di adesione al movimento. Un passaggio che segna un momento centrale del percorso avviato dal gruppo, improntato alla partecipazione diretta e al coinvolgimento della comunità nelle decisioni strategiche.

Si potrà votare dalle ore 8.00 alle ore 18.00 presso la sede allestita in Piazza Colle Piscioso. Il comitato organizzatore, nelle settimane precedenti, ha raccolto e validato le richieste di candidatura, complete delle firme necessarie previste dal regolamento interno.

A mettersi a disposizione per la candidatura a sindaco sono stati tutti gli aderenti al gruppo “Per Boville”: Martina Bocconi, Benvenuto Fabrizi, Mino Sordilli, Andrea Luffarelli, Anna Verrelli e Luana Zili. Una pluralità di profili che testimonia la volontà di costruire un progetto condiviso e radicato nel territorio.

L’intera giornata sarà seguita in diretta streaming da LiriTv, che racconterà le fasi della consultazione e l’esito finale della votazione, consentendo anche a chi non potrà essere presente di seguire un momento chiave della vita politica locale.

L’esito della consultazione rappresenterà il primo tassello ufficiale in vista della competizione elettorale, delineando la leadership del progetto e aprendo la fase successiva, dedicata alla definizione del programma e della squadra che accompagnerà il candidato scelto fino al voto.

