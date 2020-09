Per ben cominciare al Liceo di Ceccano – Bandiera, Inno e un minuto di silenzio per Willy, nel Cortile dei Giusti

Alle ore 10,30 la bandiera nazionale e l’Inno di Mameli saluteranno l’inizio dell’anno scolastico al Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano. Una grande bandiera tricolore sarà issata sulle pareti dell’Istituto e l’orchestra di fiati e il coro degli allievi del Liceo renderanno gli onori al vessillo simbolo dell’unità nazionale, eseguendo l’Inno di Mameli, la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming, per consentire a tutte le classi di assistere dalla propria aula, i docenti in servizio nelle classi riceveranno un invito per collegarsi alla piattaforma Meet. La cerimonia, semplice e breve, inizierà alle 10,30, sarà annunciata dal suono della campanella. La Dirigente dott.ssa ARDOLINO saluterà gli alunni.

Ci sarà quindi un minuto di silenzio in memoria di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di Paliano trucidato a Colleferro, mentre tentava di sedare una rissa. A lui sarà dedicato uno degli alberi della Corte dei Giusti del Liceo di Ceccano

L’iniziativa ha un duplice scopo: quello di dare un segnale forte sull’importanza della scuola nella vita dei ragazzi e quello di consolidare l’appartenenza ad una comunità che è tale per cultura, valori e condivisione di principi, in un momento in cui si cerca di tornare alla normalità.

COMUNICATO STAMPA