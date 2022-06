Peperone cornetto assente dalla campagna della Regione Lazio, grave dimenticanza o accanimento politico?

L’assessore Onorati all’agricoltura Onorati ieri ha annunciato che da oggi sui social di Regione Lazio ci sarà la possibilità di vedere la campagna fotografica “Alla scoperta dei sapori del Lazio” dedicata ai prodotti a denominazione di origine e tipici e tradizionali del Lazio con testimonial speciali: Francesca Valtorta, Massimo Ciavarro, Samantha de Grenet, Carlotta Natoli, Manuela Arcuri.

Il progetto che nasce per pubblicizzare i nostri prodotti agroalimentari d’eccellenza, PAT, IG e DOP.

Per la provincia di Frosinone ci sarà l’amaretto di Guarcino, il fagiolo cannellino di Atina, pane di Veroli, pecorino di Picinisco ed il Cesanese del Piglio.

– Una nota critica arriva a firma del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Daniele Maura da sempre attento allo sviluppo dell’enogastronomia locale e dall’assessore all’agricoltura di Pontecorvo Nadia Belli -.

<<Bene, tutto bene se non fosse che manca tra i prodotti DOP del Frusinate il peperone cornetto di Pontecorvo, spero sia stata una dimenticanza, anche se grave, e non la volontà di penalizzare un territorio ed un prodotto un prodotto così importante, vitale per le aziende e per il nostro territorio, per un accanimento politico verso un’amministrazione di colore politico diverso da quello che governa la regione Lazio e non è la prima volta che accade.

L’importanza di salvaguardare e promuovere la tipicità dei prodotti agroalimentari, valorizzare i cibi, i vini e gli oli d’oliva tipici Ciociari, è fondamentale almeno per due aspetti: salvare l’identità culturale di un territorio e della sua gente, partendo dalle economie alimentari locali e puntare ad una crescita economica del territorio vista anche la crisi industriale e la conseguente crisi occupazionale.

Nell’epoca dei mercati globalizzati il tema della tutela e della valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari ha un rilievo non trascurabile e pertanto è gravissimo quanto accaduto, sul peperone cornetto di Pontecorvo vi sono imprenditori agricoli che hanno investito tempo e denaro e la regione Lazio non può permettersi di trascurarli.

E i consiglieri regionali del nostro territorio dove sono? Che fanno? Non conoscono il territorio Ciociaro e i suoi prodotti d’eccellenza? Oppure semplicemente gli interessa tutelare solamente alcuni ed altri no a secondo della vicinanza politica ad essi>>?

Daniele Maura Nadia Belli

Consigliere Provinciale FDI Assessore all’agricoltura di Pontecorvo

COMUNICATO STAMPA