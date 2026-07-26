Pensioni di agosto 2026, pagamenti al via: rimborsi fiscali e conguagli cambiano l’importo dell’assegno

Agosto porta novità per milioni di pensionati italiani. Con la pubblicazione del cedolino da parte dell’INPS, molti assegni presenteranno un importo diverso rispetto ai mesi scorsi. A incidere saranno soprattutto i conguagli legati alla dichiarazione dei redditi, ma anche eventuali trattenute fiscali o altre operazioni contabili effettuate dall’Istituto.

L’erogazione della pensione seguirà un calendario differenziato in base alla modalità di pagamento scelta.

Chi riceve l’accredito tramite Poste Italiane – su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution – oppure ritira la pensione direttamente allo sportello, riceverà l’importo sabato 1° agosto 2026.

Per i pensionati che hanno optato per l’accredito su un conto corrente bancario, invece, il pagamento è previsto lunedì 3 agosto. Lo slittamento è dovuto al fatto che il 1° agosto cade di sabato, giornata non operativa per gli istituti di credito.

Per molti pensionati il cedolino di agosto conterrà i primi effetti della dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730/2026, a condizione che sia stato indicato l’INPS come sostituto d’imposta.

In presenza di un credito fiscale, l’Istituto provvederà ad accreditare il rimborso Irpef direttamente sulla pensione. Potranno inoltre essere riconosciuti eventuali conguagli a favore del contribuente, determinando un incremento dell’importo complessivo.

Non tutti, però, vedranno un aumento. Se dalla dichiarazione emerge un debito nei confronti del Fisco, l’INPS recupererà le somme attraverso trattenute sulla pensione. Chi ha scelto di rateizzare il pagamento vedrà gli addebiti distribuiti nei mesi successivi, secondo le modalità previste dalla normativa.

Nel cedolino potrebbe comparire anche una trattenuta del 5% dell’importo lordo della pensione. Il provvedimento riguarda alcuni titolari di prestazioni collegate al reddito che non hanno trasmesso all’INPS la dichiarazione reddituale richiesta.

La riduzione potrà essere applicata anche nel mese successivo qualora la posizione non venga regolarizzata entro i termini previsti.

Il cedolino pensione è già disponibile nell’area riservata del portale INPS e può essere consultato utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

Controllare il documento consente di verificare nel dettaglio l’importo accreditato, l’eventuale presenza di rimborsi fiscali, le trattenute applicate e tutte le voci che hanno contribuito a determinare la somma finale.

Se l’importo ricevuto non corrisponde a quello atteso, è consigliabile esaminare attentamente il cedolino, dove sono riportati tutti i movimenti contabili. Qualora restino dubbi o si ritenga che manchi un rimborso oppure siano state effettuate trattenute non dovute, è possibile richiedere chiarimenti all’INPS o rivolgersi a un patronato.

Per molti pensionati, dunque, il mese di agosto non rappresenterà soltanto l’appuntamento con la mensilità ordinaria, ma anche il momento in cui inizieranno a concretizzarsi gli effetti della dichiarazione dei redditi, con aumenti o riduzioni dell’assegno in base alla propria situazione fiscale.