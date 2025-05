Pensionato riparte con il camper e “dimentica” la moglie: ritrovata dopo due ore in strada

La donna, 70 anni, è stata notata da alcuni automobilisti sulla Strada Statale 309: «Era ferma sul ciglio della strada in vestaglia e ciabatte». L’uomo era ignaro dell’accaduto.

Un episodio tanto singolare quanto preoccupante si è verificato nella serata di venerdì 2 maggio lungo la Strada Statale 309 Romea, nel tratto ferrarese. Una donna anziana è stata trovata da alcuni automobilisti in evidente difficoltà, ferma sul ciglio della strada in vestaglia e ciabatte. Dopo aver accostato per sincerarsi delle sue condizioni, gli automobilisti hanno appreso dalla stessa donna di essere stata «inavvertitamente dimenticata» dal marito, con il quale stava viaggiando in camper.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il marito si era fermato intorno alle 20.30 a causa di un problema tecnico al mezzo. Scendendo per verificare l’origine del guasto, l’uomo non si è accorto che nel frattempo la moglie, che si trovava nella parte posteriore del camper e dormiva, si era svegliata ed era scesa dal lato opposto della carreggiata. Una volta risalito, convinto che la donna fosse ancora all’interno del veicolo, l’uomo è ripartito, lasciandola sul posto.

Nonostante i tentativi della donna di attirare l’attenzione del marito sbracciandosi e urlando, il camper si è allontanato. La donna è rimasta per circa due ore sul bordo della strada, fino a quando alcuni automobilisti di passaggio non hanno deciso di intervenire e allertare i carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche, riuscendo a rintracciare il pensionato, che si è detto completamente ignaro della dimenticanza. Una volta compreso l’accaduto, ha fatto marcia indietro e ha raggiunto la moglie, che nel frattempo era stata assistita dai militari.

Fortunatamente l’episodio si è concluso senza conseguenze fisiche per la donna, ma resta l’incredulità per una vicenda che, nonostante l’esito positivo, avrebbe potuto avere sviluppi ben più seri.

foto archivio