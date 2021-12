Penne, in Comune la presentatzione della raccolta di poesie di Nicola D’Angelo “I Papaveri di Morfeo”

Penne. Verrà presentata sabato 18 dicembre alle ore 16, nella sala consiliare del Comune di Penne, la raccolta di poesie di Nicola D’Angelo, I Papaveri di Morfeo, per le Edizioni Teaternum.

Alla presentazione, introdotta e moderata dal critico letterario Massimo Pasqualone, interverranno Luciano D’Alfonso, Luciano Conti, Renzo Gallerati, Gilberto Petrucci, Mario Semproni, Pietro Alpino mentre le relazioni saranno tratte da Carlo Petracca e Nicoletta Di Gregorio, con le conclusioni dello stesso Nicola D’Angelo, luogotenente con incarico di comandante di stazione ed al contempo pluripremiato poeta, con diverse pubblicazioni all’attivo nel campo della poesia e svariati riconoscimenti per l’attività letteraria a livello nazionale ed internazionale.

Nella presentazione al libro è lo stesso poeta a chiarire le ragioni del libro: “Questa raccolta di poesie si ricollega all’esperienza professionale di qualche anno fa, vissuta intensamente ma sofferta, da cui scaturì la raccolta poetica nel testo dal titolo LIBERI E FORTI. Mi ha fatto prendere “la penna in mano”, portandomi a costruire il sentiero che poi ha realizzato i miei sogni. Ho imparato l’essenza dei sogni stabili dentro avventure mai immaginate con la fede accompagnata dal rischio – ad occhi aperti di giorno in veglia, che ascoltano cose turpe senza conto, e nel sonno della notte il miracolo di veder la luce. Me ne sono innamorato, e le loro risposte alle domande di un domani – e il semplice abbandonarsi nelle braccia del Dio dei sogni Morfeo, per dormire un riposo sereno e profondo, riconciliante durante la notte con i frammenti di una vita vissuta”.

COMUNICATO STAMPA