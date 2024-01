Penitro: Open day per l’Istituto comprensivo Pollione

Si terrà domani l’ultimo appuntamento con la stagione degli OpenDay organizzati dall’Istituto comprensivo Pollione di Formia. Un modo sempre efficace per far incontrare famiglie, gli alunni e la Scuola. Grazie ai tanti investimenti che si stanno realizzando, con i Fondi del PNRR, le scuole sono state dotate di nuove tecnologie e sistemi ditattici digitali in grado di trasformare l’offerta formativa, spiega la dirigente Prof. Immacolata Picone. Tutti i plessi sono ora davvero tecnologicamente avanzati e capaci di affiancare alla professionalità ed esperienza dei nostri docenti, mezzi moderni ed immersivi in grado di offrire un’istruzione al passo con i tempi.

Domani dalle ore 10 alle 12 si potrà visitare la scuola secondaria di primo grado di Penitro. Si visiterà l’istituto, si potranno incontrare i docenti e conoscere l’offerta formativa del plesso. La scuola è stata dotata di una nuova stanza Multisensoriale oltre che aver rinnovato completamente la dotazione dell’aula informatica, arricchita anche di un laboratorio immersivo digitale.

Un momento importante da non perdere essendo possibile, già dal 18 gennaio e sino al 10 febbraio, iscrivere i ragazzi per l’anno scolastico 2024/25.

COMUNICATO STAMPA