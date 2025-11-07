Pedone travolto e ucciso da un’auto: inutili i soccorsi

Un uomo è morto questa mattina dopo essere stato investito da un’automobile mentre camminava lungo il margine della carreggiata lungo la strada per Valmontone a Genazzano. L’impatto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo alla vittima, un iraniano deceduto sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava a piedi sul ciglio della strada quando un veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, lo ha colpito in pieno. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e il personale del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso.

La vittima era ospitata in una comunità di accoglienza di Paliano, dove era conosciuta e stimata per la sua disponibilità e per il ruolo di interprete che svolgeva all’interno della struttura. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore tra gli operatori e gli altri ospiti, che lo ricordano come una persona gentile e riservata.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, mentre le indagini proseguono per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

