PD Lazio: tavoli su salute, infanzia e territori

Due giornate di approfondimento, confronto e proposta dedicate ai temi della salute, dei diritti e della prossimità sociale. L’11 e il 12 giugno, presso l’Opificio di Roma, si svolgerà l’iniziativa “Salute: Persone, Territori, Diritti. Accanto alle persone, dentro le fragilità”, promossa dal Centro Studi Persone e Salute della Regione Lazio e dal Gruppo PD alla Regione Lazio.

L’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, operatori sanitari, ricercatori, associazioni e amministratori locali per affrontare alcune delle principali sfide che interessano il sistema sanitario e il welfare territoriale. Sei i tavoli tematici previsti: Infanzia e Adolescenza, Invecchiamento e Longevità, Professioni della Salute, Territori e Comunità, Salute delle Donne, Ricercatori e Innovazione.

I lavori si apriranno l’11 giugno con la presentazione del Centro Studi Persone e Salute e con gli interventi di Beatrice Lorenzin, Marina Sereni e Mario Ciarla. Il 12 giugno saranno presentate le sintesi dei tavoli e le proposte emerse dal confronto, con gli interventi conclusivi del segretario regionale del PD Lazio Daniele Leodori e della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein.

Tra i protagonisti dei lavori ci sarà anche la consigliera regionale Pd Sara Battisti, che coordinerà il tavolo dedicato a “Infanzia e Adolescenza”, uno spazio di confronto dedicato alle nuove fragilità giovanili, alla prevenzione, al benessere psicologico, all’inclusione e al rafforzamento dei servizi rivolti ai più giovani e alle loro famiglie.

“Parlare ogi di infanzia e adolescenza significa affrontare una delle questioni più importanti per il futuro delle nostre comunità – spiega Sara Battisti –. Le ragazze e i ragazzi stanno vivendo trasformazioni profonde che richiedono istituzioni capaci di ascoltare, comprendere e intervenire con strumenti adeguati. Dalla salute mentale al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, fino al sostegno delle famiglie, serve una visione che metta davvero al centro le persone e i territori. Il tavolo sarà un’occasione preziosa per raccogliere esperienze, competenze e proposte provenienti da chi ogni giorno opera a contatto con bambini e adolescenti. L’obiettivo – conclude – è costruire indicazioni concrete che possano tradursi in politiche efficaci, perché investire sulle nuove generazioni significa investire sul futuro del Lazio”.