Pd Lazio, Pittiglio (Capogruppo PD pr Frosinone): “Congratulazioni a Leodori”

“A Daniele Leodori, neo segretario Pd Lazio, le mie congratulazioni per la grande affermazione. Saranno anni in cui dovremo costruire, a partire dai circoli e dai territori, l’opposizione al governo regionale garantendo una prospettiva alternativa sulle tematiche principali alla nostra comunità”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, capogruppo Pd al consiglio provinciale di Frosinone.

“Il risultato della lista ‘Rete democratica’ – prosegue – pensata per offrire un contributo di idee al percorso di ricostruzione del Pd Lazio, è assolutamente straordinario. Sottolineo il grande risultato in termini di preferenze di Francesco De Angelis e la rappresentanza negli eletti all’assemblea di amministratori dei piccoli comuni: mi riferisco, in particolare, a Giovanni Di Meo, Francesco Piccirilli e Silvia Gabrielli che, sono certo, sapranno rappresentare al meglio le istanze e le peculiarità delle aree interne. Auguro a tutti buon lavoro e ringrazio – conclude – chi si è speso in questi giorni per garantire ampia partecipazione in tutti i territori”.

