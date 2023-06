PD Lazio, Fantini: “Buon lavoro a Leodori, bene De Angelis Presidente”

“Voglio rivolgere le mie più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al segretario regionale del Partito democratico, Daniele Leodori. Inizia un nuovo percorso, che dovrà partire dall’ascolto dei territori e dall’opposizione alle destre di governo nelle istituzioni e, soprattutto, nella società. Lavoro, ambiente, giustizia sociale e diritti dovranno essere al centro del nuovo progetto. Dalla nostra Federazione daremo un contributo concreto”.

Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale Pd Frosinone.

“Ovviamente – prosegue – non posso non sottolineare lo straordinario riconoscimento al nostro territorio con l’elezione a Presidente regionale di Francesco De Angelis. Un motivo di grande orgoglio, per una presidenza conquistata con merito sul campo. L’esperienza di De Angelis – conclude – sarà centrale per preparare al meglio le prossime sfide che attendono il Partito democratico”.

COMUNICATO STAMPA