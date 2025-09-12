Pd Lazio, Battisti: “Unità e responsabilità per costruire un’alternativa credibile al centrodestra”

“Una pagina nuova si scrive con parole nuove. Oggi scegliamo con determinazione, ma anche con responsabilità, la parola unità: un insieme omogeneo e solidale. È questa l’impostazione di lavoro che la Direzione regionale del PD Lazio ci consegna e che rappresenta uno sforzo di sintesi importante. Ora spetta al nuovo gruppo dirigente tradurre questa visione in percorsi concreti, capaci di dar vita a sintesi collettive in tutti i territori, dove questo spirito ancora fatica ad affermarsi. Abbiamo davanti molteplici sfide e dobbiamo affrontarle con lo spirito dei testardamente unitari. Il PD, insieme alle altre forze di opposizione, ai corpi intermedi, alle associazioni e alle tante esperienze civiche, può costruire un’alternativa forte e credibile a un centrodestra che, tanto nel Paese quanto nella nostra Regione, sta dimostrando la sua inadeguatezza. A partire da oggi si apre una nuova fase: al lavoro del gruppo in Consiglio regionale vogliamo affiancare un impegno costante di ascolto e riconnessione con i territori, raccogliendo i bisogni specifici di ciascuna comunità. Sanità pubblica e territoriale, una politica industriale capace di affrontare rapidamente le tante vertenze aperte, tutele per i lavoratori, servizi di qualità per cittadine e cittadini, soprattutto nelle aree interne: non slogan, ma temi concreti che richiedono risposte precise”.

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti.

“Un buon lavoro – prosegue – alla nuova squadra e al Segretario Regionale Daniele Leodori, cui rinnoviamo la fiducia con un mandato chiaro. Un augurio particolare ai compagni di sempre: a Salvatore La Penna, Vicesegretario Vicario, a Claudio Mancini, Responsabile Enti Locali, e ad Antonio Pompeo, che avrà anche il compito di portare all’attenzione del dibattito politico le istanze del nostro territorio. A tutte e a tutti – conclude – schiena dritta: lavoriamo con serietà e generosità per dare al Lazio un futuro migliore”.