Pd Lazio, Battisti: “Iscritti centrali nei congressi di federazione per immaginare Regione del futuro”

“Bene il cambio di passo in Regione Lazio da parte dell’opposizione, con il Pd protagonista nel far emergere una situazione non più sostenibile a causa di una maggioranza Rocca sempre più latitante nel dare risposte ai cittadini ed ai territori.

Nel Lazio, anche grazie all’esempio di Roma che con il sindaco Gualtieri sta cambiando volto alla Capitale, saremo sempre più impegnati nella creazione di un’alternativa credibile alle destre che stanno miseramente fallendo le prove di governo”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“È una buona notizia – prosegue – la volontà di definire una conferenza programmatica del PD del Lazio per immaginare la nostra regione del futuro. In questo senso, i congressi di Federazione rappresenteranno l’opportunità, grazie alla scelta degli iscritti che saranno centrali in questi processi, di rinnovare gli organismi dirigenti.

Così come quanto affermato da Antonella Caporuscio, membro della direzione regionale. Concordo con lei che il congresso debba essere l’occasione di un protagonismo collettivo per fissare gli obiettivi, dando risposte alle cittadine e ai cittadini della Provincia di Frosinone su temi importanti come la sanità e la crisi occupazionale che investe il nostro territorio, specie – conclude – in riferimento a Stellantis”.

COMUNICATO STAMPA