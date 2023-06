PD Lazio, Battisti: “Con ‘Rete Democratica’ sostegno a Leodori segretario”

“Il congresso regionale del Partito democratico si svolge il 18 giugno, a cento giorni esatti dall’insediamento della giunta Rocca, e ciò denota ancor di più l’importanza di questo appuntamento: davanti all’immmobilismo di questa amministrazione noi rispondiamo con la riorganizzazione del nostro partito. In questi anni di governo Zingaretti, che rivendico con forza per i grandi risultati ottenuti, ci siamo preoccupati ovviamente di amministrare, con senso di responsabilità, ma poco ci siamo concentrati sulla costruzione di un rapporto costante tra militanza e governo. Questa è stata una responsabilità collettiva e non individuale, sia chiaro. Ma è giunto il momento, anche in virtù del ruolo all’opposizione che i cittadini ci hanno consegnato, di accompagnare il nostro popolo verso battaglie comuni sulle questioni che riguardano la vita quotidiana delle persone: il lavoro, il reddito, i diritti sociali e la difesa della sanità e dell’istruzione pubblica.

Rete democratica sia un contenitore di idee, di condivisone di progetti e di battaglie comuni. Dobbiamo fare in modo che Daniele Leodori, che sosteniamo, sia accompagnato dalla nostra rete, producendo sui territori iniziativa politica di appoggio e di supporto. E lo dobbiamo fare dall’opposizione, rivendicando le nostre battaglie senza ambiguità affinché le persone comprendano il nostro progetto”.

Lo ha detto la consigliera regionale Sara Battisti nell’iniziativa “Rete democratica, per una opposizione alternativa alla destra” che si è tenuta nel consiglio regionale del Lazio.

