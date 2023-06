PD Lazio, Battisti: “Buon lavoro al segretario Leodori”

“Auguri di buon lavoro a Daniele Leodori, nuovo segretario del Partito Democratico del Lazio. Raccoglie un’eredità importante, vista la straordinaria capacità avuta da Bruno Astorre di lavorare per l’unità del Pd dimostrando grandi doti di mediazione e umanità, anche nei momenti più complicati. Con questo spirito bisognerà dirigere il PD del Lazio verso le grandi battaglie che ci aspettano, a partire dall’opposizione alla giunta Rocca che a circa 100 giorni dall’insediamento ha mostrato immobilismo su tutti i fronti tranne che nel favorire la sanità privata a discapito di quella pubblica. Tre mesi in cui assistiamo a continue chiusure di reparti nevralgici, in particolare nella Provincia di Frosinone”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale dem.

“Sottolineo – prosegue – il grande risultato della lista ‘Rete democratica’ a sostegno del neo Segretario, a Roma e nel Lazio. Un’intuizione importante che garantisce unità e pluralità.

Una lista pensata per dare un contributo alla ricostruzione del partito che sia presente soprattutto sui temi più sentiti dai cittadini in questo momento: lavoro, sanità pubblica, effetti del cambiamento climatico, welfare, diritti.

A Frosinone, con quasi il 66% per cento, risultiamo i primi in termini assoluti in tutto il Lazio. Voglio ringraziare De Angelis che ha trainato una lista garantendo, come sempre, il rinnovamento praticato e non parlato.

Gli eletti, infatti, amministratori e dirigenti politici che si sono misurati per la prima volta con le preferenze in una competizione di questo tipo, hanno dimostrato una grande riconoscibilità nei loro ruoli.

Grazie – infine – alla Federazione provinciale, a tutti i segretari di circolo e ai volontari per il grande sforzo organizzativo in una splendida giornata di partecipazione”.

COMUNICATO STAMPA