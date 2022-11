Pd Lazio, Battisti: Bene candidatura Alessio D’Amato

Alessio D’Amato è il candidato alla Presidenza della Regione Lazio, proposto dal Partito Democratico del Lazio.

Arriviamo a questa Direzione a seguito di un percorso che è iniziato diversi mesi fa: abbiamo costruito una carta d’intenti con la volontà di proseguire l’esperienza di governo salvaguardando la coalizione esistente e poi con la coalizione definire il miglior candidato e lo strumento per individuarlo.

La caduta del Governo ha cambiato inaspettatamente il quadro politico e noi abbiamo continuato a lavorare per costruire unità.

Lo abbiamo fatto fino all’ultimo atto del Consiglio Regionale che ci ha visti impegnati con tutta la coalizione compreso il Movimento 5 Stelle, nella costruzione di risposte concrete ai cittadini.

Mentre noi, con in testa il Segretario regionale Bruno Astorre, lavoravamo in questo senso, Giuseppe Conte ha deciso di interrompere l’esperienza comune al Governo della Regione e attaccare le importanti scelte del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Oggi siamo in campo con una candidatura forte e autorevole, senza precluderci la possibilità di interloquire con gli alleati per valutare lo strumento delle primarie se e solo se queste rappresentano un valore aggiunto capace di favorire l’allargamento della coalizione.

Voglio ringraziare il Vice Presidente Daniele Leodori per la scelta generosa di fare un passo di lato che ci rafforza notevolmente: il suo contributo è e sarà centrale per giocare questa partita con l’obiettivo di continuare a governare il Lazio e per le sfide future che riguarderanno il nostro partito.

Così in una nota Sara Battisti, vicesegretario regionale del Partito democratico del Lazio.

