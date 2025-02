PD Frosinone: tregua o nuovo equilibrio? Le consultazioni di Tallini e le dimissioni di Pizzutelli

Di Augusto D’Ambrogio – Il Partito Democratico di Frosinone attraversa una fase delicata. La riunione del circolo cittadino, molto partecipata, è stata aggiornata a sabato prossimo, ma nel frattempo il segretario Marco Tallini ha avviato una serie di consultazioni per ricostituire la segreteria. Il primo passo sarà l’incontro con il gruppo consiliare.

Una riunione tesa e le dimissioni di Pizzutelli

Alla riunione di ieri erano presenti, oltre a Tallini, anche i consiglieri Angelo Pizzutelli e Fabrizio Cristofori. Assente, invece, Noberto Venturi, che aveva già comunicato la sua impossibilità a partecipare. Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il futuro del gruppo consiliare e la leadership interna.

Molti presenti hanno chiesto ad Angelo Pizzutelli di ritirare le dimissioni da capogruppo, ma lui ha confermato la sua decisione. Alla base della sua scelta ci sono problemi irrisolti, a partire dalla mancata centralità di Frosinone nelle dinamiche provinciali del PD, sia per quanto riguarda le candidature politiche che quelle regionali e provinciali. Pizzutelli ha anche sottolineato come, nonostante il suo forte consenso elettorale – circa 800 preferenze nelle ultime tre tornate – non sia mai stato considerato adeguatamente all’interno del partito. Inoltre, ha ricordato di aver rinunciato due volte alla candidatura a sindaco, nel 2017 e nel 2022, senza che questo abbia portato a un riconoscimento del suo ruolo.

Le consultazioni di Tallini e gli equilibri interni

Nei prossimi giorni Marco Tallini continuerà le consultazioni per riorganizzare la segreteria cittadina. Il momento è cruciale, perché gli equilibri futuri dipenderanno da come verranno ricomposte le diverse anime del PD locale. Al momento, la sensazione prevalente è quella di una “tregua armata”, più che di una vera ricomposizione del quadro politico.

Durante la riunione si è acceso anche un dibattito sul modo di fare opposizione in consiglio comunale. Stefano Pizzutelli ha chiesto maggiore incisività nel contrastare l’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli, mentre Fabrizio Cristofori ha difeso l’attuale linea del gruppo.

Strategie future e il nodo Marzi

Un altro tema delicato riguarda la posizione della lista Marzi e le sue future mosse. Si ipotizza che Domenico Marzi possa arrivare a stringere una sorta di “patto di fine consiliatura” con il sindaco Mastrangeli. Se ciò avvenisse, cambierebbero gli equilibri in consiglio comunale, con possibili ripercussioni anche sul PD locale.

Conclusione

La situazione del Partito Democratico di Frosinone resta complessa. Il lavoro di Tallini nei prossimi giorni sarà determinante per capire se si arriverà a una ricomposizione del quadro politico o se le tensioni interne continueranno a minare la stabilità del partito. L’aggiornamento della riunione a sabato prossimo sarà un banco di prova importante. Resta da vedere se prevarrà il dialogo o se questa resterà solo una tregua momentanea.