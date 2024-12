PD FROSINONE, TANTI SOSTENITORI MOZIONE SCHLEIN A CONGRESSO NAZIONALE SI SCHIERANO CON FANTINI

“La posizione assunta dalla corrente della segretaria nazionale, Elly Schlein, in merito al prossimo congresso provinciale del Partito Democratico di Frosinone, non rappresenta il punto di vista di numerosi dirigenti di partito, amministratori, iscritti e militanti che hanno sostenuto con convinzione, e con risultati tangibili, la mozione Schlein alle primarie. Questi rappresentano un gruppo ampio e significativo che, sul territorio, continua a sostenere la linea di rinnovamento promossa dalla segretaria nazionale. È lo stesso gruppo che, a Frosinone, esprime pieno sostegno alla candidatura di Luca Fantini”.

Così dichiarano in una nota Andrea De Ciantis (vicesindaco di Castelliri), Stefano Vitale (assessore di Isola del Liri), Giorgia Benacquista (Segretaria Gd Sora, vicesegretaria Pd Sora, membro segreteria provinciale Gd), Dora Cardile (Candidata lista Schlein e membro segreteria provinciale Pd), Mario De Cunto (membro segreteria provinciale Gd), Nico Frioni (membro segreteria Gd), Martina Innocenzi (ex responsabile organizzazione PD), Lucia Palone (già assessora Piglio e membro direzione provinciale Pd), Alessandro Torre (segretario Pd Alatri).

“Del resto – proseguono – sono già diverse le occasioni in cui la corrente Schlein a Frosinone ha scelto di escludere una parte rilevante del gruppo territoriale, nonostante l’impegno profuso durante le primarie, come confermato dai dati, e anche successivamente. Si è deciso scientemente di estromettere alcune persone dalle riunioni e dalle successive decisioni della componente. Appare dunque paradossale affermare che tutti i sostenitori di Schlein siano uniti a sostegno di Migliorelli, quando invece una parte importante, pur non appartenendo formalmente alla corrente strutturata, ha scelto di mobilitarsi a favore di Luca Fantini. Una scelta che nasce dalla condivisione della sua linea politica, del lavoro svolto durante il mandato condiviso fino all’ultimo giorno utile da tutte le sensibilità del Partito democratico federazione di Frosinone e, soprattutto, dell’idea di partito che rappresenta e intende costruire”.

comunicato stampa