Pd Frosinone, svolta al congresso: Stefano Pizzutelli eletto segretario cittadino

FROSINONE – Il Partito Democratico di Frosinone volta pagina. Stefano Pizzutelli è stato eletto nuovo segretario cittadino del Pd al termine dell’assemblea congressuale in corso presso l’Hotel Astor. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa, tra gli applausi dei presenti e in un clima di forte partecipazione politica.La nomina di Pizzutelli segna un passaggio importante per il partito nel capoluogo, in un momento in cui il centrosinistra è chiamato a ridefinire strategie e priorità in vista delle prossime sfide amministrative. Il congresso si sta svolgendo in un’atmosfera di confronto aperto e costruttivo, con numerosi interventi da parte di iscritti, dirigenti e amministratori locali.

Nel corso dell’assemblea stanno emergendo riflessioni e proposte sulle prospettive politiche della città, sulle politiche sociali, sul rilancio economico del territorio e sul ruolo che il Pd intende assumere nel dibattito pubblico frusinate nei prossimi mesi. L’elezione del nuovo segretario cittadino rappresenta dunque un momento di rilancio per il partito, che punta ora a rafforzare la propria presenza sul territorio e a costruire una proposta politica capace di intercettare le esigenze della comunità locale.

Il congresso prosegue con ulteriori interventi e momenti di confronto, mentre si delineano le linee guida che accompagneranno l’azione politica del Partito Democratico a Frosinone nella nuova fase guidata da Stefano Pizzutelli.