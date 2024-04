PD Frosinone, successo per “Il dovere dell’alternativa a Castrocielo” presenti Orfini, Ciarla e Fantini

Ancora grande partecipazione per il ciclo di iniziative “Il dovere dell’alternativa” organizzate dal segretario del partito democratico di Frosinone, Luca Fantini, e dalla consigliera regionale dem del Lazio, Sara Battisti.

Sala piena, dibattito aperto, voglia di partecipazione e confronto tra dirigenti Pd, amministratori locali e tanti comuni cittadini. Gli interventi, oltre ai rappresentanti del circolo Pd di Castrocielo, sono stati del segretario Fantini, dell’On. Matteo Orfini, deputato eletto nel collegio di Frosinone, e del capogruppo Pd nel consiglio regionale del Lazio, Mario Ciarla.

“La grande partecipazione – ha detto Fantini – dimostra come le persone vogliano un’alternativa a questa destra sempre più pericolosa per la democrazia del Paese. Anche oggi sono stati tanti gli spunti e le proposte su tematiche che riguardano da vicino la vita delle persone. Grazie al Circolo del Partito Democratico di Castrocielo per l’impegno: il Partito Democratico Federazione Frosinone c’è, al fianco delle iscritte e degli iscritti, per costruire insieme in futuro del nostro territorio”.

“Siamo pronti – ha dichiarato Orfini – per la sfida delle europee, che sarà per noi un ulteriore momento di rilancio del Pd e di costruzione di un’alternativa alle destre. La scelta di Elly Schlein e di nicola zingaretti di guidare la nostra lista in questo collegio ci darà una ulteriore spinta a fare bene. Ora tutti uniti in campagna elettorale”. “L’obiettivo che dobbiamo darci da oggi in avanti – ha spiegato Ciarla – è riuscire a incrociare sempre di più il livello nazionale con quello regionale e dei comuni per sconfiggere una delle destre peggiori di Europa sul piano delle battaglie che più ci appartengono: sanità pubblica, lavoro, diritti, pace e valori costituzionali. Possiamo iniziare questa battaglie dalle prossime elezioni europee”. COMUNICATO STAMPA