PD Frosinone, scossa interna: “È il momento di aprire una nuova fase politica”

Il Partito Democratico di Frosinone prova a voltare pagina e lancia un messaggio chiaro al centrosinistra cittadino: serve una nuova fase politica per costruire un’alternativa credibile all’attuale amministrazione. È quanto emerso dalla riunione del direttivo del circolo cittadino, presieduta dal segretario Stefano Pizzutelli, che ha tracciato la linea politica in vista delle prossime sfide amministrative.

Nel documento approvato dal direttivo, il Pd evidenzia la necessità di allargare il confronto a tutte le forze progressiste, civiche e associative del territorio, con l’obiettivo di costruire un progetto condiviso capace di rilanciare la città. Secondo il partito, Frosinone vive una fase di difficoltà segnata da problemi legati alla mobilità, alla sicurezza, ai servizi e alla perdita di attrattività per residenti e attività economiche.

Particolarmente duro il giudizio nei confronti dell’attuale maggioranza di centrodestra, accusata di essere attraversata da tensioni interne e contrasti che starebbero rallentando l’azione amministrativa. Una situazione che, secondo il Pd, rischia di alimentare sfiducia tra i cittadini e di allontanare l’attenzione dai problemi concreti della città.

Per questo il partito punta a una proposta politica fondata su partecipazione, competenza e programmazione, con l’obiettivo di restituire centralità a Frosinone e costruire una visione di sviluppo orientata alla qualità della vita e alla crescita del territorio.

Resta però aperto il nodo delle alleanze. Il richiamo all’unità del campo progressista appare evidente, ma il percorso verso una sintesi condivisa non sarà semplice. La partita politica per il futuro della città è già iniziata e il Pd vuole esserne protagonista.