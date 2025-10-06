PD Frosinone, oltre 8 mila tesserati: record di iscrizioni e corsa verso i congressi di circolo

Frosinone – Si è chiusa la fase del tesseramento nel Partito Democratico provinciale e il dato è di quelli destinati a pesare nella prossima stagione politica: oltre 8 mila iscritti, con una crescita significativa rispetto all’anno precedente.

Le nuove adesioni superano le 3.500 unità, che si sommano ai 5.022 tesserati del 2024, portando il totale a una cifra compresa tra 8.200 e 8.500 iscritti. I conteggi ufficiali sono ancora in corso, ma il quadro complessivo è ormai chiaro: il PD della provincia di Frosinone registra una delle campagne di tesseramento più partecipate degli ultimi anni.

Nei prossimi giorni si procederà con le verifiche interne nei 63 circoli territoriali, che dovranno certificare i dati e compilare l’anagrafe ufficiale degli iscritti. Sarà questa la platea congressuale che animerà le assise locali previste nelle prossime settimane.

Il tesseramento ha visto una mobilitazione capillare in tutto il territorio: a Frosinone si contano circa 650 iscritti, a Sora 550, ad Alatri 570, a Cassino circa 450, mentre Ceccano si attesta intorno alle 400 tessere.

A sostenere la campagna si sono mossi anche i principali esponenti del partito provinciale: Sara Battisti, Enrico Pittiglio (Rete Democratica), Antonio Pompeo (Energia Popolare), Francesco De Angelis, Mauro Buschini (Area Dem), Danilo Grossi e Nazareno Pilozzi per l’area “ Parte da Noi”.

Un fine settimana intenso, dunque, tra banchetti, assemblee e incontri con i militanti, che ha restituito al PD ciociaro l’immagine di un partito vivo, radicato e pronto a misurarsi con la fase congressuale, destinata a ridefinire equilibri e leadership in vista dei prossimi appuntamenti politici.