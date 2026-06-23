Pd Frosinone nel caos: salta il vertice, scoppia la guerra interna

Nuova frattura all’interno del Partito Democratico della provincia di Frosinone. Il vertice convocato per definire le strategie politiche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali si è trasformato nell’ennesimo terreno di scontro tra le diverse anime del partito, facendo emergere tensioni che da mesi attraversano la federazione provinciale.

Al centro della polemica c’è il tema della vicesegreteria provinciale e della distribuzione degli incarichi interni. La riunione, convocata per trovare una sintesi e rilanciare l’azione politica del Pd sul territorio, si è conclusa senza un accordo, certificando di fatto una nuova e profonda spaccatura.

A lasciare il tavolo sono stati la vicesegretaria Sara Battisti e Antonio Pompeo, che hanno contestato metodo e scelte portate avanti dalla segreteria. Una decisione che ha avuto il sapore di una presa di distanza politica e che rischia di aprire una fase ancora più delicata per il partito provinciale.

Nel confronto sono emerse divergenze sulla nomina dei vice segretari e sugli equilibri interni tra le varie componenti democratiche. Da una parte il gruppo vicino al segretario Danilo Grossi, dall’altra l’area riconducibile a Battisti e Pompeo, che chiede maggiore condivisione nelle decisioni e una rappresentanza più equilibrata delle diverse sensibilità presenti nel partito.

La contrapposizione arriva in un momento particolarmente importante per il Pd, chiamato a preparare le prossime sfide elettorali e a consolidare la propria presenza nei territori. Invece, il confronto interno continua a monopolizzare il dibattito politico, alimentando interrogativi sul futuro della federazione provinciale.

Ora l’attenzione è puntata sulle prossime mosse dei protagonisti. L’obiettivo dichiarato resta quello di ricucire lo strappo, ma la sensazione è che le distanze tra le correnti siano ancora profonde e che la partita politica all’interno del Partito Democratico di Frosinone sia tutt’altro che chiusa.