PD Frosinone, Migliorelli vara la nuova Segreteria: ecco tutti i nomi e la squadra che guiderà il partito verso le sfide del 2027

Di Augusto D’ Ambrogio

A cinque mesi dalla sua elezione alla guida della Federazione provinciale del Partito Democratico, Achille Migliorelli ha ufficializzato la composizione della nuova Segreteria provinciale, l’organismo che lo affiancherà nella direzione politica e organizzativa del partito. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla Direzione provinciale, convocata per il prossimo 17 settembre.

La squadra nasce all’insegna dell’equilibrio tra le diverse anime del Pd. A ricoprire il ruolo di vicesegretario sarà Nazzareno Pilozzi, esponente dell’area Parte da Noi, vicina alla segretaria nazionale Elly Schlein. Una scelta che conferma gli assetti emersi durante la fase congressuale, nella quale la corrente era alleata con Area Dem, guidata da Francesco De Angelis e sostenitrice della candidatura di Migliorelli. Resta centrale anche il peso dell’area riformista di Antonio Pompeo, oggi vicesegretario regionale del Pd, alleata con Rete Democratica, il gruppo che fa riferimento alla consigliera regionale e presidente provinciale del partito, Sara Battisti.

Faranno parte della nuova Segreteria Barbara Di Rollo, Francesca Calamari, Marco Delle Cese, Giulio Conti, Giovanni Di Meo, Francesca Cerquozzi, Matteo Campoli, Jacopo Stamegna, Federica Forte, Umberto Zimarri, Mario Felli, Daniele Mattaroccia, Emiliano Cinelli, Marco Tallini, Gabriele Reggi, Andrea De Ciantis, Giacomo Dell’Unto, Marino Iacovacci, Virginia Kofler, Elisa Ceccarelli, Greta Mazzettino, Marco Scaccia e Irene De Angelis Curtis. A questi si aggiunge il segretario provinciale dei Giovani Democratici, Mario De Cunto.

La composizione del nuovo organismo è il risultato di un confronto interno che ha coinvolto le diverse sensibilità del partito e ha portato alla scelta di amministratori, sindaci ed esponenti provenienti da tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire una rappresentanza ampia e radicata.

Con la nomina della Segreteria si chiude ufficialmente la stagione congressuale e si apre quella dell’azione politica. Sul tavolo ci sono appuntamenti decisivi: dalle prossime elezioni provinciali alle future regionali e politiche, fino alle amministrative della prossima primavera, che coinvolgeranno numerosi Comuni della provincia, con particolare attenzione al capoluogo Frosinone.

Tra le priorità indicate dalla nuova dirigenza figurano il rafforzamento della presenza del Pd sul territorio, il sostegno ai circoli e la definizione di una strategia politica sui principali temi che interessano la provincia, dalla sanità al lavoro, passando per ambiente, sviluppo e servizi ai cittadini.

La nuova Segreteria si riunirà nelle prossime settimane per definire l’agenda politica e affrontare i dossier più urgenti, dando il via a una nuova fase per il Partito Democratico provinciale.