Pd Frosinone, la direzione incarica delegazione per individuare candidato presidente provincia

“La Direzione Provinciale del Partito democratico di Frosinone ha acquisito il documento, presentato da diversi amministratori, sulle prossime elezioni provinciali. Successivamente, su proposta del segretario provinciale Luca Fantini, è stata approvata la proposta per l’istituzione di una delegazione, composta da iscritti, dirigenti e dagli stessi amministratori, incaricata di costruire una candidatura per le elezioni del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Frosinone”.

Così in una nota la Federazione provinciale del Partito democratico di Frosinone.

“Il Partito Democratico – prosegue la nota – ha dimostrato, ancora una volta, la propria capacità di anteporre l’unità di intenti e la sintesi rispetto agli interessi particolari. La delegazione, composta dal capogruppo del Pd in Consiglio Provinciale, Enrico Pittiglio, dal Presidente uscente, Antonio Pompeo, dal Sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, dal Sindaco di Cassino, Enzo Salera, e da un componente della Segreteria Provinciale del Pd, è già al lavoro per identificare il profilo migliore attorno al quale raccogliere un consenso ampio per la guida di un importante ente quello dell’Amministrazione Provinciale”.

COMUNICATO STAMPA