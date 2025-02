PD FROSINONE, IVAN QUATRANA (SEGRETARIO TRIVIGLIANO): CON LUCA FANTINI PER PROSEGUIRE LAVORO COSTRUZIONE ALTERNATIVA ALLE DESTRE

“Il Partito Democratico ha bisogno di essere più forte, unito e capace di guidare il rinnovamento del Paese. Deve iniziare a farlo dai territori, e il congresso Pd in Provincia di Frosinone rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Troppe volte il peso delle correnti ha indebolito l’azione politica e rallentato il lavoro comune. Ora dobbiamo costruire un progetto chiaro, alternativo alla destra di Rocca in Regione e alla destra che governa il Paese, fondato sui valori del riformismo e della giustizia sociale”.

Così in una nota Ivan Quatrana, segretario del PD di Trivigliano, componente del coordinamento “Più di Prima” a sostegno della candidatura di Luca Fantini come segretario provinciale del Partito Democratico di Frosinone.

“Negli ultimi anni il PD ha affrontato sfide difficili, tra crisi economica, pandemia e appuntamenti elettorali. Abbiamo ottenuto risultati importanti a Cassino e Veroli, ma la perdita di città come Frosinone e Anagni ci dimostra che dobbiamo fare di più”, continua Quatrana. “Il nostro obiettivo è rafforzare il PD, rendendolo più vicino ai cittadini e più incisivo nella sua azione politica”.

Un ruolo centrale sarà affidato ai Circoli del PD, che Quatrana definisce “il cuore pulsante del partito, i luoghi dove si costruisce la vera partecipazione e il confronto con i cittadini. Dobbiamo rafforzare la nostra presenza, un lavoro già iniziato con successo in questi anni, su tutto il territorio, specialmente nelle aree dove il Centrodestra è più forte”.

Tra le priorità del coordinamento “Più di Prima”, c’è anche il rilancio del tesseramento. “Non può essere un atto formale legato solo ai congressi, ma deve diventare uno strumento vivo di partecipazione e crescita del partito. Sostengo con convinzione Luca Fantini perché credo in un PD più organizzato, più partecipato e con un’identità politica chiara. Solo con un partito forte e radicato – conclude – possiamo essere protagonisti del cambiamento e della difesa della democrazia”.