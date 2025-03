PD Frosinone: ipotesi commissario per sbloccare il congresso provinciale

Nel Partito Democratico di Frosinone si fa sempre più strada l’ipotesi di pun commissario ad acta, incaricato di certificare l’anagrafe degli iscritti e sbloccare la stagione congressuale della federazione provinciale. Una soluzione che potrebbe essere affrontata nella prossima riunione della direzione nazionale e che, secondo i rumors, potrebbe essere decisa direttamente dalla segretaria Elly Schlein.

Una situazione di stallo

Il congresso della federazione provinciale di Frosinone si trova attualmente in una fase di impasse. La Commissione regionale di garanzia, dopo aver esaminato i ricorsi sul tesseramento 2024, ha stabilito che esso è valido per l’istruttoria, ma non per determinare la platea congressuale. Questo significa che, almeno per il momento, il percorso verso il congresso rimane bloccato, in attesa di una pronuncia della Commissione nazionale di garanzia, che però non è ancora stata convocata sul tema.

Il ruolo del commissario

Se nominato, il commissario non sostituirebbe l’intera federazione provinciale, ma avrebbe un incarico specifico e limitato: certificare l’anagrafe degli iscritti e consentire la celebrazione del congresso. Un’operazione delicata, che potrebbe cambiare gli equilibri interni.

Le sfide del PD tra congresso e amministrative

Uno dei problemi principali riguarda la tempistica. La direzione nazionale ha stabilito che i congressi delle federazioni provinciali e regionali dovranno svolgersi tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025, ma per Frosinone il calendario potrebbe essere più complesso. Infatti, nello stesso periodo si terranno le elezioni comunali a Ceccano, un appuntamento strategico per il partito, che potrebbe influenzare le dinamiche congressuali.

Gli schieramenti in campo

Nonostante l’incertezza sulla data del congresso, le candidature per la segreteria provinciale sono già definite. A contendersi la guida del PD frusinate ci sono:

Achille Migliorelli , sostenuto da Area Dem di Francesco De Angelis e dal collettivo Parte da Noi di Danilo Grossi e Nazareno Pilozzi .

, sostenuto da di e dal collettivo di . Luca Fantini, appoggiato da Rete Democratica di Sara Battisti e Energia Popolare di Antonio Pompeo.

L’attenzione tra le correnti è altissima, e il possibile arrivo di un commissario potrebbe cambiare le carte in tavola, alterando gli equilibri tra le varie componenti del partito.

Verso una soluzione?

Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sia sulla decisione della Commissione nazionale di garanzia, sia sulla possibile nomina del commissario. Due passaggi fondamentali per chiarire il percorso del congresso e per evitare che lo stallo si prolunghi ulteriormente.Il PD di Frosinone riuscirà a trovare una sintesi o si andrà verso un nuovo scontro tra le correnti? La partita è appena iniziata.